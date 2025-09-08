Молодежь и ветераны СВО посетили НИИИ в Балашихе

Активисты Центра патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи» совместно с ветеранами специальной военной операции приняли участие в увлекательной экскурсии по Научно-исследовательскому инженерному институту. Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Промышленный туризм», направленной на знакомство молодежи с предприятиями и научными центрами городского округа.

В ходе экскурсии участники посетили производственные и научно-технические цеха института, побывали в конструкторском бюро и узнали о современных разработках, которые реализуются на предприятии. Гости имели возможность увидеть процесс создания передовых инженерных решений и познакомиться с высокотехнологичным оборудованием. По окончании экскурсии всем участникам вручили памятные подарки от института, что стало приятным завершением встречи.

Для многих ребят это мероприятие стало важным шагом в определении будущей профессии и рассматривании возможности трудоустройства в родном городе. Знакомство с реальными производственными процессами и инновациями вдохновило молодых патриотов на выбор инженерных и технических специальностей.

Стоит отметить, что в рамках программы «Промышленный туризм» ранее участники специальной военной операции, члены Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе и их семьи посетили авиакорпорацию «Рубин», что позволило расширить кругозор и укрепить связь между ветеранами, их близкими и местными предприятиями.