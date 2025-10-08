«Молодая гвардия» Подмосковья передала оборудование центру «Витязь»

Предоставленные 200 жгутов-турникетов и пять складных тактических носилок будут использовать для отработки навыков экстренной медицинской помощи в полевых условиях, что позволит повысить уровень готовности специалистов к работе в реальных условиях.

Передача состоялась по поручению заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по волонтерской деятельности Александра Толмачева.

«„Молодая гвардия“ Московской области оперативно откликнулась на запрос, чтобы оказать поддержку центрам подготовки и военнослужащим. Помощь тем, кто готовится защищать интересы России, — сегодня наш долг наравне с поддержкой действующих бойцов, ветеранов и их семей. Чем выше уровень подготовки, в том числе медицинской, тем безопаснее и успешнее боевая работа», — подчеркнул Толмачев.

По словам руководителя «Молодой гвардии единой России» Подмосковья Дианы Алумянц, подобные инициативы имеют большое значение для потенциальных бойцов.