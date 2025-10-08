«Молодая гвардия» Подмосковья передала оборудование центру «Витязь»
Представители «Молодой гвардии» Московской области посетили центр специальной подготовки «Витязь», где проходят обучение участники специальной военной операции. Гости передали учреждению необходимое оборудование.
Предоставленные 200 жгутов-турникетов и пять складных тактических носилок будут использовать для отработки навыков экстренной медицинской помощи в полевых условиях, что позволит повысить уровень готовности специалистов к работе в реальных условиях.
Передача состоялась по поручению заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по волонтерской деятельности Александра Толмачева.
«„Молодая гвардия“ Московской области оперативно откликнулась на запрос, чтобы оказать поддержку центрам подготовки и военнослужащим. Помощь тем, кто готовится защищать интересы России, — сегодня наш долг наравне с поддержкой действующих бойцов, ветеранов и их семей. Чем выше уровень подготовки, в том числе медицинской, тем безопаснее и успешнее боевая работа», — подчеркнул Толмачев.
По словам руководителя «Молодой гвардии единой России» Подмосковья Дианы Алумянц, подобные инициативы имеют большое значение для потенциальных бойцов.
«Поддержка таких центров крайне важна. Наша помощь позволит будущим участникам спецопераций и сотрудникам силовых структур тренироваться более эффективно и обеспечивать безопасность в самых разных ситуациях», — уточнила она.
Инструктор центра «Витязь», в свою очередь, обратил внимание на практическую ценность переданного оборудования.
«Эти жгуты и носилки станут незаменимым инструментом во время тренировок», — пояснил он.
«Молодая гвардия» Московской области систематически оказывает поддержку военным и тем, кто только проходит подготовку.
С начала специальной военной операции активисты организации отправили в зону боевых действий свыше 150 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, более 300 добровольцев лично приняли участие в волонтерских миссиях на новых территориях.