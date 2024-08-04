Мобилизованный солдат ВСУ из Харькова рассказал, что бойцам его подразделения дали зачитать текст присяги, напечатанный с опечатками. Об этом РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК — прим. ред.). Присяга „українському народові“ и „територіальної цілісності“ (украинскому народу и территориальной целостности — прим. ред.) — с опечатками», — сообщил он.

По его словам, во время присяги трое мобилизованных отпросились из строя, так как было больно стоять. Еще один мужчина упал в обморок. По указанию медиков его унесли. Тот, кто продержался до конца, стал солдатом ВСУ, «лучшей армии в мире», иронично добавил харьковчанин.

Харьковчанин также поделился с подпольщиком и другой информацией. По его словам, в распределительном центре ВСУ находится около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. В украинской армии также нет солдатской обуви необходимого размера для вновь прибывших мобилизованных.