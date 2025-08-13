Многодетные семьи из Серпухова приняли участие в областном семейном форуме

VIII Московский областной семейный Форум «Многодетная Россия» прошел в деревне Селихово Сергиево-Посадского городского округа района. Мероприятие объединило свыше 400 человек, в том числе его посетили и участники из Серпухова.

На форуме собрались многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, семьи с детьми-инвалидами и приемные семьи со всей Московской области.

Участникам мероприятия Елене и Владимиру Анохиным из Серпухова вручили благодарственное письмо от Московской Митрополии за вклад в воспитание патриотов. Мать пятерых сыновей Елена Анохина — финалистка конкурса «Женщина Герой 2023 года». Трое ее детей связали свою жизнь с военной службой. Старший сын — выпускник военной академии и участник специальной военной операции.

Для гостей форума провели мастер-классы и развлекательные мероприятия. Организовали событие Общественная палата Московской области, Московская областная организация помощи многодетным семьям и другие организации при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.