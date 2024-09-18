Многодетная семья в Курской области полтора месяца пряталась в подвалах от ВСУ

ТАСС: семья в Курской области почти два месяца пряталась от атак ВСУ в подвалах

Семья с тремя детьми в течение полутора месяцев пряталась от ВСУ в приграничном Кореневском районе Курской области. Об этом ТАСС рассказал глава семьи Алексей Толстоконев.

По словам мужчины, первое время после вторжения ВСУ они находилась в своем доме, но после атаки дрона его пришлось покинуть. Примерно полтора месяца семье приходилось переходить из здания в здание, прятаться в подвалах.

«В этих домах уже никого не было, люди выехали, двери уже раскрыты», — пояснил Толстоконев.

Также он отметил, что их пытались эвакуировать, но из-за активности БПЛА, этого сделать не удалось. В пункт временно размещения в Щигровском районе семья попала только несколько дней назад.

Ранее жительница приграничья в Курской области рассказала, что из-за атак люди не могли выйти на улицу и боялись включать свет в домах. ВСУ целенаправленно били по магазинам, автомобилям и домам людей.