Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Белгородской области

Житель села Новая Таволжанка пострадал при обстреле ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья и ноги. Он сам обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ, госпитализация ему не потребовалась.

Один из домов в селе наполовину разрушился, в нескольких выбило окна, посекло фасады, заборы и надворные постройки. Повреждения получило и здание социального объекта. Пострадала линия электропередачи, в селе пока нет света.

Еще один снаряд взорвался в районе поселка Ракитное, повредив легковую машину.

Накануне в Новой Таволжанке при повторной атаке украинских войск погибли три человека.