Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков: мирный житель получил ранения при обстреле Новой Таволжанки

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Житель села Новая Таволжанка пострадал при обстреле ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья и ноги. Он сам обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ, госпитализация ему не потребовалась.

Один из домов в селе наполовину разрушился, в нескольких выбило окна, посекло фасады, заборы и надворные постройки. Повреждения получило и здание социального объекта. Пострадала линия электропередачи, в селе пока нет света.

Еще один снаряд взорвался в районе поселка Ракитное, повредив легковую машину.

Накануне в Новой Таволжанке при повторной атаке украинских войск погибли три человека.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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