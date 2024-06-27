Мирный житель Грайворона пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Грайворону
Один мирный житель получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
ВСУ ударили по Грайворону двумя беспилотниками.
«У мужчины осколочные ранения плеча и предплечья», — написал Гладков.
Бойцы территориальной обороны доставили его в центральную районную больницу. Для дальнейшего лечения мужчину переведут в медучреждение Белгорода.
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