Мирный житель Грайворона пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Грайворону

Фото: РИА «Новости»

Один мирный житель получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ВСУ ударили по Грайворону двумя беспилотниками.

«У мужчины осколочные ранения плеча и предплечья», — написал Гладков.

Бойцы территориальной обороны доставили его в центральную районную больницу. Для дальнейшего лечения мужчину переведут в медучреждение Белгорода.

После взрыва другого дрона в коммерческом здании выбило окна. В селе Березовка кровля частного дома получила повреждения.

Накануне украинские боевики ударили по Шебекинскому городскому округу. В результате при детонации БПЛА сгорели два автомобиля.

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