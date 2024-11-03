Мирный житель Белгородской области стал жертвой атаки ВСУ

Мужчина погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины на хутор Киселев Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы после детонации взрывного устройства, целенаправленно сброшенного с БПЛА. Он скончался до приезда медиков.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего… Все белгородцы разделяют ваше горе и скорбят вместе с вами», — написал Гладков.
Днем 3 ноября под удар ВСУ попал поселок Октябрьский. Четыре мирных жителя получили ранения. В пяти домах выбило окна, посекло фасад, кровлю и надворные постройки.
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