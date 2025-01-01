Минобороны заявило об ударе по энергоблоку ВПК и цеху по сборке морских дронов

Российские подразделения нанесли удары по объекту энергетики, обеспечивающему работу военно-промышленного комплекса Украины, цеху по сборке морских беспилотников и военным аэропортам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров», — говорится в заявлении.

Также российские войска ударили по местам скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах проведения специальной военной операции.

Накануне ВС России нанесли удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему для нужд ВСУ пороховые заряды. Все объекты поражены, цель удара достигнута, сообщили в Минобороны.

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщила «Газета.ru».