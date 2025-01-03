Минобороны России сообщило об успехах военных за прошедшую неделю

Минобороны РФ: военные нанесли один массированный и 12 групповых ударов по ВСУ

Российская армия за прошедшую неделю нанесла один массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметили в ведомстве.

В результате ударов повреждения получили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины, а также заводы по производству вооружения. Также повреждены военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

За неделю российским военным удалось захватить в плен 46 боевиков ВСУ. Их взяли на линии боевого соприкосновения.