Расчеты БПЛА Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр» разгромили автопарк ВСУ. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Операторам FPV-беспилотников удалось уничтожить более 10 автомобилей, которые использовались боевиками для военных нужд. Так, по ночам на машинах проводилась ротация личного состава.

Скопление техники располагалось в населенном пункте на правом берегу Днепра. Российские военнослужащие атаковали автопарк дронами-камикадзе, в результате чего логистические цепочки были нарушены.