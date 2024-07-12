Минобороны РФ: операторы БПЛА ликвидировали более 10 автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты БПЛА Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр» разгромили автопарк ВСУ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Операторам FPV-беспилотников удалось уничтожить более 10 автомобилей, которые использовались боевиками для военных нужд. Так, по ночам на машинах проводилась ротация личного состава.
Скопление техники располагалось в населенном пункте на правом берегу Днепра. Российские военнослужащие атаковали автопарк дронами-камикадзе, в результате чего логистические цепочки были нарушены.
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