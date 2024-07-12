Минобороны РФ: экипаж БМП-3 получил медали «За отвагу» после разгрома опорника ВСУ

Экипаж БМП-3 группировки войск «Центр» разгромил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении спецоперации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Дислокацию боевиков удалось установить с помощью беспилотного летального аппарата. После получения координат на место отправился экипаж боевой машины пехоты. Корректировка огня велась в режиме реального времени.
Укрепления были разрушены, противник — деморализован. За выполнение задачи российским военнослужащим вручили медали «За отвагу».