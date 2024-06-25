Минобороны откроет социальный центр для помощи бойцам СВО

Министерство обороны создаст военно-социальный центр для поддержки действующих участников специальной военной операции. Об этом заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в время форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», ее процитировало РИА «Новости» .

Она отметила, что сейчас активно прорабатывается вопрос выстраивания системы социальной поддержки действующих военнослужащих. По ее словам, социальный центр в Москве запустят уже в ближайшее время.

«Я думаю, что буквально в течение, наверное, даже текущего месяца», — указала Цивилева.

Председатель фонда добавила, что офисы центра появятся и в других военных округах. Она подчеркнула, что с помощью специальной цифровой платформы можно будет оперативно отслеживать все меры соцподдержки бойцов СВО.

Цивилева также сообщила, что реабилитация военных должна носить комплексный характер. По ее мнению, социальную интеграцию и ведение независимого образа жизни нельзя представить без качественного протезирования.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов призвал обеспечить военных качественным лечением. Он подчеркнул, что для этого необходимо наладить систему отношений Минздравом и Минобороны.