МИД указал на целенаправленность атаки ВСУ при теракте в Хорлах

Теракт в Хорлах, при котором погибли 24 человека и более 50 пострадали, Украина спланировала заранее. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — указали в министерстве.

В МИД добавили, что по кафе и гостинице в Херсонской области ударили при помощи беспилотников. Погибли, по последним данным, 24 человека, в том числе ребенок, более 50 получили ранения.

Теракт в ведомстве назвали чудовищным военным преступлением ВСУ. К нему могут быть причастны британские спецслужбы.