Мэр Льгова Клемешов призвал жителей города пока не возвращаться в дома

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ повреждения получили железнодорожные пути станции Льгов-Киевский и два жилых дома во Льгове. В связи с этим тем, кто покинул город, возвращаться пока не следует, заявил глава населенного пункта Алексей Клемешов в своем Telegram-канале.

По словам мэра, также в результате обстрела загорелся склад одного из местных комбинатов, но пожар удалось оперативно ликвидировать. Он добавил, что пострадавших среди жителей города нет.

Клемешов рекомендовал пока не возвращаться во Льгов уехавшим — необходимо дождаться полного восстановления контроля над ситуацией.

Ранее глава города просил местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае ее включения необходимо прятаться в укрытиях и отходить от окон. Кроме того, Клемешов напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых ракет.

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