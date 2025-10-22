Мемориальную доску двум участникам СВО открыли в Балашихе

На фасаде дома № 13 в микрорайоне ВНИИПО состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной участникам специальной военной операции — Игорю Компанейцу и Алексею Исаеву. Мероприятие собрало представителей городских властей, ветеранов и близких героев.

В церемонии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, замглавы Дмитрий Варнавский, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, военный комиссар Балашихи и Реутова Сергей Чиркин, а также социальный координатор фонда «Защитники Отечества» и советник главы города Наталья Махонина. Кроме того, присутствовали руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова и председатель Балашихинского районного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев.

«Наши ребята защищают нас, мирную жизнь и независимость. Чтить память героев — наша святая обязанность. Подвиг Игоря Компанейца и Алексея Исаева — это пример настоящего мужества и исполнения воинского долга. Вечная память героям. Спасибо за мужество», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Игорь Компанеец родился в 1968 году. Он обучался в Благовещенском высшем танковом командном Краснознаменном училище и служил в танковых войсках в Чечне. В 2001 году поступил в Академию гражданской обороны имени Куйбышева. В 2023 году добровольно отправился на фронт и погиб в октябре того же года в Херсонской области.

Алексей Исаев, зять Игоря Компанейца, родился в 1996 году. Он работал диспетчером в Московском метрополитене и был мобилизован в 2022 году. Алексей погиб в 2024 году при выполнении боевого задания в Курской области.

Оба героя посмертно удостоены орденов Мужества за проявленное мужество и самоотверженность.

После официальной части участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Торжественное открытие завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Установка мемориальной доски стала важным событием для Балашихи — данью памяти и уважения тем, кто отдал свою жизнь в служении Родине, и напоминанием о высокой цене мира и безопасности.