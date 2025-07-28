Мемориальную доску бойцу СВО Василию Шуваеву открыли в Павловском Посаде

Участниками мероприятия стали глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, председатель Совета депутатов муниципалитета Роман Тикунов, благочинный церковного округа Александр Анохин, а также родственники участника спецоперации Василия Шуваева.

Мужчина добровольно отправился на фронт в феврале 2024 года. Он служил прямо на передовой. Будучи в приграничной зоне, он посещал детей в детских садах и школах, поддерживал мирных жителей.

Тяжелое ранение Василий Шуваев получил в декабре прошлого года в поселке Старица Харьковской области. Из-за этого его не стало в январе 2025 года. Орден Мужества боец из Павловского Посада получил по указу президента Российской Федерации.