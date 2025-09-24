Мастер-класс по рисованию провели для детей участников СВО в Воскресенске

Художественный мастер-класс «Мой папа — герой!» был организован в отделе краеведения Центральной библиотеки Воскресенска. Юные участники рисовали портреты своих родных, участвовавших в боевых действиях разных поколений.

Детям помогали опытные наставники — художники творческого союза «Арт-движение». В зале, где проходило мероприятия, были размещены портреты участников специальной военной операции, воинов-интернационалистов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура отметил, что целью мастер-класса было укрепление связи между поколениями и воспитание чувства патриотизма. «Когда ребенок рисует портрет своего героя, он осознает ценность подвига и начинает глубже понимать историю своей страны и своей семьи», — подчеркнул ветеран СВО.

Мастер-класс был организован в рамках партийного проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений».