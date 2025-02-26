Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели для дошкольников в Химках

Воспитанникам детского сада «Калейдоскоп» и их родителям на открытом уроке рассказали хронику специальной военной операции. После этого ребята отправились на мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Участники встречи сплели сети из специального двухстороннего материала, которые помогают военнослужащим оставаться незамеченными. Итог работы ребята передадут волонтерам Химок, которые в свою очередь отправят их в зону специальной военной операции вместе с письмами и открытками.

«В химкинских школах регулярно проходят акции, в рамках которых дети пишут письма и открытки нашим солдатам. В школе искусств имени Верстовского, например, воспитанники рисуют картины. Эти картины и открытки мы отправляем бойцам. Военнослужащие передают, что им очень нравятся такие подарки. Они согревают их сердца и напоминают о домашнем уюте», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Открытый урок истории и акция по плетению маскировочных сетей стала частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках под девизом «Успех в единстве поколений» и направлена на сохранение исторической памяти.