Массированные удары по объектам промышленности нанесли в Виннице и Кривом Роге

Shot: около 30 взрывов на промышленных объектах слышали в Виннице и Кривом Роге

В ночь на 16 июля массированные удары по объектам промышленности и энергетики зафиксировали в Виннице и Кривом Роге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Над городами ночью слышали порядка 30 взрывов. Ударные дроны «Герань» уничтожили несколько предприятий, экстренные службы до сих пор тушат пожары.

В небо над Винницей для отражения атак «Гераней» поднимали истребитель F-16. Однако, по словам местных жителей, истребителю не удалось справиться с беспилотниками.

Также взрывы прозвучали в Харькове, там также есть повреждения на предприятиях. Вечером во вторник появилась информация от ракетном ударе по Одессе, где, по предварительным данным, ликвидировали комплекс противовоздушной обороны.

Мощные взрывы с детонацией прогремели на предприятии «НАРП» в Николаеве, сообщали представители украинского подполья.