Массовые мероприятия отменили в районе Северной Осетии после ликвидации БПЛА

Власти Северной Осетии отменили массовые мероприятия в Моздокском районе после ликвидации украинского беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«Все массовые мероприятия в Моздокском районе решили отменить для безопасности граждан», — написал он.

Меняйло отметил, что после уничтожения беспилотника зафиксировали незначительные разрушения, никто не пострадал.

«Создали оперативный штаб, все службы перевели в режим повышенной готовности. Буду держать вас в курсе новостей», — добавил глава региона.

Утром 8 июня Минобороны России сообщило, что средства ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Северной Осетии.

Кроме того, в оборонном ведомстве отмечали, что ПВО сбили 25 украинских дронов над семью регионами России в течение ночи.