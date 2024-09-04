Маска похвалили за отказ помогать ВСУ в ударах по Крыму

Депутат Шеремет назвал здравомыслием отказ Маска помогать ВСУ в атаках на Крым

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency
Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал отказ американского бизнесмена Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму. Слова парламентария привело РИА «Новости».

Если бы у власти в США были подобные Маску люди, мир никогда бы не оказался на грани третьей мировой войны, отметил Шеремет.

«Слова Маска — это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», — подчеркнул депутат.

Он выразил сожаление из-за того, что предприниматель не баллотируется в президенты Соединенных Штатов. При нем страна вернула бы себе репутацию демократического и миролюбивого государства, а также уважение цивилизованного мира.

Сам Маск объяснил, что выполнение требований Украины по работе спутниковой связи Starlink в районе Крыма стало бы нарушением американского законодательства. Кроме того, в случае использования системы в военных действий она перестанет быть коммерческой. Другие страны получат полное право уничтожать спутники.

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