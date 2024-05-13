Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО | 360°

Важное 13 мая 2024, 09:22 Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО Денис Харитонов / Telegram

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Машина астраханского депутата — участника спецоперации Дениса Харитонова в ночь на 12 мая взорвалась на боевом задании. Сам политик не пострадал, по факту происшествия начались следственные действия. О ЧП Харитонов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении задания сегодня БМД (боевая машина депутата — прим. ред.) взорвалась и сгорела дотла», — написал он.

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Первый заместитель председателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике Денис Харитонов ушел добровольцем в зону спецоперации. Для выполнения служебных задач он использовал свою личную машину, которую и стал называть БМД.

Харитонов успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища с позывным Шмель, их он вез его родным. Депутат отметил, что его давно не пытались подорвать в собственной машине.

«Если с нами Бог, какая разница, кто против нас!» — добавил Харитонов.

Ранее машина с семьей подорвалась на мине в Донецкой Народной Республике. Мужчину и женщину доставили в больницу с травматическими ампутациями ног и осколочными ранениями. Ребенок не пострадал.