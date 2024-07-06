Машина сгорела дотла от удара дроном в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ сдетонировал на парковке в Краснояружском районе, сгорело авто

В Краснояружском районе сдетонировали два украинских FPV-дрона. Один автомобиль сгорел, второй получил повреждения. Осколки посекли забор и крышу дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в поселке Прилесье — один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения», — заявил он.

Второй беспилотник взорвался в селе Теребрено возле частного дома. Гладков сообщил, что его осколки поселки забор и крышу дома.

Село Демидовка обстреляли. По словам губернатора, в трех частных домах разбили окна, выбиты окна, посекли кровлю и фасады, повредили стены, дворовые постройки и две машины. Никто не пострадал.

В Брянской области FPV-дроны нацелили на поселок Белая Березка в Трубчевском районе. Они повредили два жилых дома.