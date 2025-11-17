Макрон назвал сроки завершения конфликта на Украине

Макрон: конфликт на Украине может закончиться до 2027 года

С высокой долей вероятности конфликт на Украине завершится до 2027 года. Об этом на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его слова привело издание Le Monde .

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что «реальными поворотными точками» якобы стали санкции против российских нефтяных компаний и соответствующие решения Евросоюза.

Макрон выразил уверенность, что такие меры способствуют урегулированию ситуации.

Также президент Франции добавил, что отношение президента США Дональда Трампа к конфликту меняется.

Он считает, что и другие участники процесс теперь должны мыслить менее категорично.

Ранее Макрон заключил с Зеленским соглашение о поставках боевых истребителей серии Rafale до 2035 года.