Майор Гойденко разбил боевиков ВСУ, готовящих засаду на российскую колонну
Минобороны: бойцы под командованием майора Гойденко уничтожили засаду ВСУ
Военные Вооруженных сил РФ разгромили группу украинских боевиков, готовящих засаду российской колонне. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Минобороны.
Колонну возглавлял майор Владимир Гойденко, он занимался организацией связи. Российские бойцы направлялись на линию соприкосновения, когда Гойденко обнаружил солдат ВСУ, которые готовили засаду колонне.
«Умело руководя действиями подчиненных, Владимир Гойденко организовал оборону и вступил в неравный бой с превосходящими силами врага. Столкнувшись с организованным сопротивлением, противник, понеся потери, спешно отступил», — сообщили в Минобороны.
Боец группировки «Отважные» в одиночку занял опорный пункт украинских боевиков, закидав их гранатами.