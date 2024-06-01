«Любимые, мы дома!» Более 70 бойцов ВС России доставили в Москву после обмена пленными

«Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады! Мы очень долго ждали этого обмена и дождались все-таки. Любимые, мы дома!» — произнес военнослужащий Антон.

Всем освобожденным уже оказывают медицинскую и психологическую помощь. В столице бывшим пленным предстоят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Обмен пленными с Украиной прошел в формате 75 на 75. Удалось вызволить российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность на подконтрольной ВСУ территории. Процедура стала результатом переговорного процесса, посредником при которых выступили ОАЭ. До этого обмен на несколько месяцев приостанавливали из-за необоснованных требований украинской стороны. Тем не менее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оставалась на связи с украинским коллегой и Комитетом Красного Креста.