Положение украинской армии может значительно ухудшиться этим летом из-за дефицита личного состава и интенсивного наступления России на Харьковском и других направлениях. Мнение старшего научного сотрудника программы России и Евразии Фонда Карнеги* Дары Массикот привело издание The New Yorker .

«Это лето может стать катастрофой для Украины», — заявила эксперт.

Массикот отметила, что даже новый пакет военной помощи не поможет ВСУ сдержать российское наступление. В украинской армии остро ощущается нехватка личного состава, Киев не может вовремя восполнять потери. По словам специалиста, численность некоторых подразделений ВСУ сократилась на 30-40%, что не позволяет им полноценно выполнять поставленные задачи.

Украинские боевики продолжают массово сдаваться в плен. За неделю таких оказалось 45 человек, сообщили в Минобороны России.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента.