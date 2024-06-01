«Лето станет катастрофой». В США сделали неутешительные прогнозы для ВСУ
New Yorker: положение ВСУ за лето может значительно ухудшиться
Положение украинской армии может значительно ухудшиться этим летом из-за дефицита личного состава и интенсивного наступления России на Харьковском и других направлениях. Мнение старшего научного сотрудника программы России и Евразии Фонда Карнеги* Дары Массикот привело издание The New Yorker.
«Это лето может стать катастрофой для Украины», — заявила эксперт.
Массикот отметила, что даже новый пакет военной помощи не поможет ВСУ сдержать российское наступление. В украинской армии остро ощущается нехватка личного состава, Киев не может вовремя восполнять потери. По словам специалиста, численность некоторых подразделений ВСУ сократилась на 30-40%, что не позволяет им полноценно выполнять поставленные задачи.
Украинские боевики продолжают массово сдаваться в плен. За неделю таких оказалось 45 человек, сообщили в Минобороны России.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.