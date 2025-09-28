Лекцию об освобождении Смоленска в 1943 году провели в Химках

Патриотическая лекция об освобождении Смоленска в 1943 году прошла в школе «Наследие» в Химках. Ее прослушали учащиеся, их родители, педагоги и почетные гости.

С приветственной речью к участникам обратилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

«Сохранение исторической памяти о таких великих событиях, как освобождение Смоленска, — это наш священный долг. Это была одна из ключевых побед на пути к Берлину, одержанная благодаря невероятному мужеству наших солдат. Рассказывая об этом молодежи, мы передаем им не просто факты, а чувство гордости за свою страну и ее героев», — отметила Екатерина Калюжная.

Слушателям рассказали, что захватчики считали Смоленск «ключом к Москве». Красная Армия наступала в сложнейших условиях лесисто-болотистой местности и при нехватке артиллерийских снарядов. Смоленск удалось освободить 25 сентября 1943 года.

Преемственность поколений подчеркнул почетный гость, член Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Он отметил, что и сегодня бойцы защищают интересы страны, проявляя мужество и стойкость. Он поблагодарил коллектив школы за сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.

«В Химках с самого начала СВО организован сбор помощи для наших бойцов. Участвовать в этих акциях — значит вносить свой личный вклад в общую Победу. Общими силами неравнодушных химчан уже было собрано и отправлено на передовую более 500 тонн гуманитарных грузов», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.