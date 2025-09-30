Лекция о фильме «Подвиг разведчика» прошла в Химках

В рамках вечера аудитории рассказали об истории создания картины в послевоенное время. Гостям представили информацию о реальном прототипе главного героя, майора Федотова — советском разведчике Николае Кузнецове. Он действовал в тылу врага под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Кульминацией его подвигов стала проведенная в ноябре 1943 года операция по захвату и ликвидации командующего восточными армиями особого назначения генерала фон Ильгена, что и было воссоздано в ключевой сцене фильма.

«Советский кинематограф — это уникальное явление. В нем удивительным образом сочетались высочайшая художественная ценность и мощный патриотический заряд. Такие фильмы, как „Подвиг разведчика“, — это не просто агитация. Это знаковые произведения, которые через блестящую игру актеров и сильную режиссуру передают сам дух той эпохи, неподдельный героизм и веру в Победу. Наша задача — знакомить молодежь с этим золотым фондом, ведь он учит главному — любить свою Родину», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Завершилось мероприятие демонстрацией легендарной киноленты.

«Чтить героев Великой Отечественной войны — наш священный долг. Такие люди, как Николай Кузнецов, — это нравственный ориентир для всех нас. Их самопожертвование и мужество — это тот фундамент, на котором стоит наша страна. И сегодня, когда наши ребята сражаются в зоне СВО, мы видим в них прямых наследников поколения победителей. Они проявляют ту же стойкость, ту же отвагу и ту же любовь к Отечеству. Поэтому такие встречи важны как никогда — они укрепляют неразрывную связь времен», — поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.