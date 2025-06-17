Лекция ко дню рождения Героя СССР Леонида Голикова прошла в Балашихе

В детской школе искусств № 1 имени Г. В. Свиридова в Балашихе состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное 99-летию со дня рождения пионера-героя Великой Отечественной войны Леонида Голикова. На встречу пришли школьники, волонтеры, участники боевых действий и активные жители города.

Участники почтили память Леонида Голикова, чей подвиг продолжает вдохновлять новые поколения.

«Сохранение памяти о героях, таких как Голиков, и передача этих ценностей молодежи укрепляют наше единство и веру в будущее», — подчеркнул депутат Балашихи Александр Бахтин.

Особое внимание уделили теме связи поколений. Участник специальной военной операции Низами Фарухов поделился историей своего пути: в 2023 году он добровольно отправился на СВО, где получил ранение. После демобилизации он с семьей активно помогает фронту, собирая гуманитарную помощь и изготавливая маскировочные сети.

В рамках мероприятия Александр Бахтин наградил благодарственными письмами представителей двух трудовых династий Балашихи. Семья Фаруховых посвятила 104 года работе в сфере образования, а семья Межурецких отдала 138 лет энергетической отрасли.

Мероприятия «Успех V единстве поколений» проходят в культурных и образовательных учреждениях Балашихи, сплачивая жителей вокруг идей сохранения исторической памяти и строительства общего будущего.