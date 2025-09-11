Лекция ко Дню Бородинского сражения прошла на промышленном предприятии в Химках

На одном из промышленных предприятий в Химках для сотрудников провели лекцию, посвященную Бородинскому сражению, во время которого решалась судьба России. Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Рабочая суета на время уступила место рассказам о грохоте орудий и несгибаемой доблести предков.

«Важно чтить свою историю, помнить о доблести наших предков. Их мужество и самоотверженность на Бородинском поле — это тот нравственный фундамент, на котором стоит страна. Именно в таких великих битвах ковался наш национальный характер, наша воля к победе, которая передается из поколения в поколение», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Участникам встречи подробно рассказали о ходе легендарного сражения 7 сентября 1812 года. Историки акцентировали, что стратегической целью Кутузова был не просто удержание позиций, а нанесение максимального урона «Великой армии» Наполеона и подрыв ее боевого духа. Эту задачу успешно выполнили — именно с Бородино начался закат французского императора.

«Доблесть, проявленная нашими предками в 1812 году, и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции — это проявления одного и того же несгибаемого русского характера. И тогда, и сейчас наши воины защищают суверенитет и будущее России от объединенных сил Запада. Их героизм — это прямое продолжение славных традиций, заложенных на Бородинском поле», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

Депутат Инна Монастырская отметила, что кроме патриотических мероприятий в Химках проходят ежедневные мастер-классы, уроки мужества, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками спецоперации. Каждое событие помогает формированию сплоченного общества.