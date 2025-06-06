Лейтенант ВСУ предложил использовать ослов на передовой

Украинские военные осознали, что ослов можно использовать для решения боевых задач на фронте. Об этом в своем Telegram-канале рассказал старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

Украинский офицер написал, что они понемногу перестают смеяться с осликов на передовой.

«Наблюдаю такую ​​тенденцию, что со временем мы не только перестаем смеяться над <…> ноу-хау, но и, наоборот, — перенимаем», — написал боевик ВСУ.

Он отметил, что в последнее время с логистикой наметились проблемы, поэтому передвижения на автомобилях или боевых бронированных машинах оказались «невиданной роскошью». При этом ослы могут стать полезным средством передвижения, а также для переброски орудий в холмистой местности.

Ранее в США восхитились изобретательностью российских военных, которые стали применять ослов и лошадей в зоне спецоперации. В частности, благодаря этим животным бойцы ВС РФ избегали обнаружения со стороны беспилотников.