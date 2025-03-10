«Купол Донбасса» за неделю сорвал более 220 атак украинских БПЛА в ДНР

За минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 223 атаки украинских беспилотников на мирных жителей и инфраструктуру в Донецке и Макеевке. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.