«Купол Донбасса» за неделю сорвал более 220 атак украинских БПЛА в ДНР

За минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 223 атаки украинских беспилотников на мирных жителей и инфраструктуру в Донецке и Макеевке. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.
На территории жилого квартала Советского района Макеевки система перехватила американский ударный беспилотник Switchblade-600.
А близ Куйбышевского района Донецка «Купол Донбасса» подавил беспилотник самолетного типа, осуществлявший разведку местности для выявления расчетов ПВО.
«Взрывотехники УФСБ по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне», — подчеркнули в штабе.
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