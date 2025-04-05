Кружок по управлению БПЛА открылся в Щелковской школе

Специализированный кружок для школьников, увлеченных техникой и современными технологиями беспилотных летательных аппаратов, открылся в Щелковской школе № 19 имени Героя России Олега Ильина. Учащиеся смогут освоить проектирование и моделирование БПЛА, а также принять участие в создании музея, посвященного специальной военной операции.

Школа предлагает ученикам выбор между техническим и гуманитарным направлениями, а также отдельный курс «Кадетство» для учащихся с 5 по 8 классы. В сентябре состоялось торжественное открытие нового корпуса школы № 19, способного принять до 970 учеников. Общая площадь здания превышает 10 тысяч квадратных метров, внутри расположены современные учебные кабинеты, библиотека, столовая, административные и технические помещения, актовый зал и медицинский блок.

На территории школы обустроены спортивное ядро, футбольное поле и учебно-опытная зона. Спортивный комплекс будет работать в рамках губернаторской программы «Открытый стадион», предоставляя жителям поселка возможность заниматься спортом в свободное от уроков время.