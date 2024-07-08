Крупную колонну ВСУ поразили в Сумской области
ТАСС: колонну ВСУ поразили в Сумской области, погибли десятки военных
Российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины вечером 7 июля в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Украинские боевики шли на усиление на этом направлении.
«Сообщается о десятках погибших и раненых нацистов», — рассказал собеседник агентства.
Наступление российских войск продолжается по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Ранее бойцы уничтожили радар Giraffe и две установки Patriot. Кроме того, системы ПВО за неделю сбили 14 ракет Storm Shadow, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотник.