Крупную колонну ВСУ поразили в Сумской области

ТАСС: колонну ВСУ поразили в Сумской области, погибли десятки военных

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины вечером 7 июля в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Украинские боевики шли на усиление на этом направлении.

«Сообщается о десятках погибших и раненых нацистов», — рассказал собеседник агентства.

Наступление российских войск продолжается по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Ранее бойцы уничтожили радар Giraffe и две установки Patriot. Кроме того, системы ПВО за неделю сбили 14 ракет Storm Shadow, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотник.

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