Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина

Пасхальное перемирие с Украиной стало инициативой российского лидера Владимира Путина. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Это была именно пасхальная инициатива президента Путина», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Минобороны дало свою оценку пасхальному перемирию с киевским режимом.

«Там дана оценка, данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего», — отметил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, российская сторона готова предоставить любые доказательства нарушения ВСУ перемирия.

Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. В понедельник Минобороны отчиталось, что за это время зафиксировало 4900 его нарушений украинской стороной.