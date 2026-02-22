Корреспондент «Звезды» показал работу операторов БПЛА из состава 90-й гвардейской танковой дивизии

Журналист телеканала «Звезда» Павел Кольцов, работающий в зоне специальной военной операции, встретился с оператором беспилотных летательных аппаратов из состава 90-й гвардейской танковой дивизии.

В беседе оператор Александр Ляшенко рассказал о работе на Днепропетровском направлении. По его словам, главная цель операторов заключается в нейтрализации подвижных единиц противника.

Работа беспилотниками считается эффективным методом ведения боевых действий с двух сторон. Она позволяет с минимальной угрозой для личного состава поражать опасные цели.