Концерт в поддержку участников СВО прошел в Воскресенске

Благотворительный концерт прошел во Дворце культуры «Химик». Помимо этого, в холле развернули пункт сбора гуманитарной помощи и писем для солдат.

Концертную программу организовал председатель творческого совета по легендам и сказам народов при Союзе писателей России, директор Культурно-исторического центра «Сердце Мещеры» Юрий Белоусов. На сцене выступили солистка Красногорской филармонии Ольга Панюшкина, гармонист «Золотой десятки» России Алексей Ефимов и член Союза десантников Андрей Краснов.

Всех участников, которые организовывали благотворительный концерт, наградили, а волонтерам вручили медали.

В холле Дворца творчества члены «Боевого братства» организовали сбор гуманитарной помощи, писем и рисунков для участников специальной военной операции.

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