Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Наро-Фоминске

Представители власти и общественных организаций, жители округа и молодежь собрались в Центральном дворце культуры «Звезда». Собравшиеся отдали дань уважения мужеству и героизму защитников Родины.

Праздничный вечер стал еще одним поводом поклониться ветеранам Великой Отечественной войны и поблагодарить тех, кто защищает мир и безопасность сегодня. Памятных награды и подарки получили сотрудники Министерства обороны, Росгвардии и МВД, ветераны локальных конфликтов, бойцы специальной военной операции. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в защиту мира и безопасности России.

Артисты и творческие коллективы муниципалитета исполнили для защитников Отечества свои лучшие номера. Со сцены звучали известные и любимые патриотические песни.

Одним из самых ярких моментов праздника стало вручение юбилейной медали «80 лет Великой Победе» участнику Великой Отечественной войны, почетному ветерану Подмосковья Федору Рыхлову.