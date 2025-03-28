Комбат Мордвин рассказал, что военкор Федорчак помогал бойцам под обстрелами

Командир батальона «Крым» с позывным Мордвин поделился воспоминаниями о военном корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке, который погиб в зоне СВО при выполнении обязанностей. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Комбат заявил о мужестве и самоотверженности журналиста, отметив, что тот не боялся работать под обстрелами.

«У нас был случай. Мы устанавливали фальшивую цель, и нужно было под обстрелом вытолкать машину „Москвич“. Саша пошел с нами», — рассказал Мордвин.

Он также отметил, что при воспоминаниях о Федорчаке на его лице появляется улыбка.

Напомним, украинские солдаты нанесли удар из РСЗО HIMARS по машине, в которой находился военкор. Вместе с ним погибли водитель и оператор.