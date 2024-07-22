Пленный Кожемяко: ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм

Командование Вооруженных сил Украины до последнего скрывает от мобилизованных их отправку на штурм. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Кожемяко, чьи слова привело РИА «Новости».

«Что наступать будем, не говорили, это сказали уже непосредственно перед отправкой», — отметил мужчина.

Его подразделению приказали вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону. Когда бойцы заходили туда, уже шел бой. Позже подразделение оказалось в окружении российских военных. Семь человек погибли, еще 38 сбежали.

Накануне группа украинских боевиков сдалась в плен в Красногоровке. Российские штурмовики обнаружили бойцов ВСУ при осмотре здания, оборудованного под огневые позиции.

На Украине досрочно освободили 3,8 тысячи осужденных, чтобы устранить бреши в армии. Всего интерес к вступлению в ВСУ выразили 5,9 тысячи заключенных.