Украинское командование давало солдатам различные обещания, чтобы мотивировать их на выполнение боевых задач в Сумской области. Об этом ТАСС рассказал солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений Попелышкин, сдавшийся в плен ВС России.

Он отметил, что командиры обещали «девочек и баню» за службу, но не сдержали свое слово.

«Нам говорили, что идете туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. <…> По итогу мы этого не увидели — показуха», — сообщил Попелышкин.

Также пленный украинский военный пожаловался, что командование обещало выплатить ему «подъемные» по контракту в размере 50 тысяч гривен.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил о разгроме элитного подразделения ВСУ в Сумской области. По его словам, 71-я егерская бригада потеряла много боевиков и отступила.

В результате российские десантники установили полный контроль над поселком Варачино. Кулько добавил, что ВС России усиливают давление на ВСУ на нескольких участках под Сумами.