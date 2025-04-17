Наемник из Мексики, который возглавлял группу украинских боевиков во время боевых действий в городе Красногоровка в Донецкой Народной Республике, сбежал, бросив подчиненных умирать на позиции. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным Саб.

«Наемники в населенном пункте Красногоровка были. В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец и пять всушников. Вот этот мексиканец, он убежал», — заявил он.

По словам Саба, долгое время военнослужащие ВС России не могли взять этот дом, в котором группа под руководством мексиканца организовала оборону. Когда мексиканский наемник их бросил, российские бойцы уничтожили противников, а одного взяли в плен.

Накануне российский военнослужащий батальона им. Максима Кривоноса, бывший боевик ВСУ, с позывным Лютик рассказал о том, что на самом деле происходило и происходит на Украине, как командование ВСУ относится к солдатам и почему некоторые из бойцов переходят на сторону России.