Командир взвода с позывным Раздор: вражеские снайперы могут выдать себя громким выстрелом

Снайперы группировки войск «Центр», работающие на Авдеевском направлении, рассказали о своей деятельности. Бойцы идут вслед за пехотой как прикрытие, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Стрелок всегда работает в паре с корректировщиком. В любую погоду они ведут наблюдение, чтобы, например, сорвать ночную ротацию противника.

Командир взвода стрелковой роты с позывным Раздор назвал ошибки, которые могут стать роковыми для вражеского снайпера. По его словам, солдаты ВСУ выдают себя громкими выстрелами.

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