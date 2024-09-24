Командир взвода с позывным Раздор: вражеские снайперы могут выдать себя громким выстрелом
Снайперы группировки войск «Центр», работающие на Авдеевском направлении, рассказали о своей деятельности. Бойцы идут вслед за пехотой как прикрытие, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Стрелок всегда работает в паре с корректировщиком. В любую погоду они ведут наблюдение, чтобы, например, сорвать ночную ротацию противника.
Командир взвода стрелковой роты с позывным Раздор назвал ошибки, которые могут стать роковыми для вражеского снайпера. По его словам, солдаты ВСУ выдают себя громкими выстрелами.
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