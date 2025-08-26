Командир танка с позывным Борода рассказал о боях за освобождение села Январское в Днепропетровской области, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам бойца, село взяли за неделю. В операции участвовал экипаж Т-80, действовавший в составе пятой бригады 36-й армии.

«Я заводил штурмовые группы», — отметил Борода.

На опубликованных кадрах видно, как танковый расчет открывает огонь по укреплениям ВСУ в лесных массивах. Первые выстрелы используются для пристрелки, вторые корректируются, третьи идут в дополнение. Поднявшиеся облака дыма после попадания подтверждают уничтожение целей.