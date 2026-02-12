Экипажи танков Т-80 на Красноармейском направлении играют важную роль в поддержке российских штурмовиков, используя артиллерию для расчистки пути наступления. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Бойцы осуществляют подготовку перед каждым заданием, учитывая погодные условия и выбирая снаряды одной партии для поддержания стабильности стрельбы.

«Год выпуска, как они хранились. Мы, понятное дело, тоже стараемся поддерживать их температурный режим один. Пороховые заряды у нас сохнут, мы их перемещаем, чтобы равномерно все происходило», — отметил командир танка с позывным Алоэ.

Экипаж ведет огонь с закрытой позиции. Расстояние до цели насчитывает 8,5 километра.