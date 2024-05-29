Командир саперного отделения Баранцев оперативно обезвредил дрон-камикадзе ВСУ

Командир саперного отделения младший сержант Степан Баранцев в составе инженерного подразделения выполнял задачи по удалению мин, оставленных ВСУ. О подвиге российского бойца рассказали в Минобороны РФ.

Военные Украины с разной интенсивностью обстреливали территорию, удерживаемую российскими бойцами. ВСУ использовали для ударов дроны-камикадзе. Во время налета один из беспилотников спикировал на объект, но не взорвался.

Баранцеву поручили снять и уничтожить вражеский БПЛА с неразорвавшимся снарядом. Военный быстро выполнил задачу и не допустил подрыва снаряда на российских позициях.

Ранее в министерстве рассказали, как прапорщик Олег Андреенко спас двух боевых товарищей на поле боя. Он вынес из-под огня командира и еще одного военного, после чего вернулся на позиции.