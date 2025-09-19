Командир «Барс-19» рассказал о защите территории России от украинских дронов

Вглубь России пролетает только малая часть вражеских беспилотников, и скоро ситуация изменится в принципе. Об этом Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал командир отряда «Барс-16» с позывным Арбат.

«Система работает так, что в основном пролетают слишком маленькие дроны, практически находят дырку. Системы ПВО, рассчитанные на большие ракеты, не замечают их», — пояснил Арбат.

Вот с ними идет борьба уже на территории страны. Но, по словам военного, таких случаев все меньше и меньше. Арбат отметил, что по статистике таких прилетов стало значительно меньше.

«Я думаю, что в ближайшее время это все вообще сведется к нулю. Потому что уже сформированы и добровольческие отряды, которые также будут бороться на границе, с этими летательными аппаратами. Ну и так, в принципе, ситуация изменится», — пояснил Арбат.

В ночь на 18 сентября силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Больше всего БПЛА ликвидировали над Ростовской областью — 23, также 11 дронов уничтожили над Волгоградской областью, пять — над Курской, три — над Крымом и один — над Белгородской.