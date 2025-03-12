«Классическая разводка». Украину уличили в имитации переговорного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к 30-дневному прекращению огня. Однако остается загадкой, в чем смысл перемирия для России без достижения целей СВО, написал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Классическая разводка а-ля Чечня 1995–1996 и Минск-1/Минск-2. Надо брать. Потом скажем, что нас снова обманули», — отметил он.

Рожин полагает, что Украина решила имитировать переговорный процесс, чтобы ВСУ успели восстановить силы, наладить новые поставки оружия и боеприпасов. По словам эксперта, после этого украинские власти пожалуются, что договориться не удалось, а боевые действия продолжатся.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что согласился с идеей США о прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений. Заявление прозвучало по итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.